Venez reconnaître les champignons avec des spécialistes, ce dimanche à Belvès

Les intoxications aux champignons sont en hausse en France depuis l'été. La société mycologique du Périgord propose justement son exposition annuelle ce dimanche à Belvès, pour faire le tri entre champignons comestibles et dangereux

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'Anses) a déjà décompté 1 millier d'intoxications aux champignons en France depuis le 1er juillet. Sur ce millier d'intoxications, il y a eu 20 cas graves, et 3 décès à la fin-août, selon l'Anses et les centres antipoison. Cette saison des intoxications est donc partie très vite, avec le risque de dépasser les 1.300 intoxications de 2020.

il ne faut pas compter sur les photos d'internet, et consulter un vrai connaisseur pour éviter de se retrouver à l'hôpital - Marie-Thérèse Duvert, mycologue

Les possibilités de confondre "bons" et "mauvais" champignons sont nombreuses en cette saison : le (très bon) meunier ressemble beaucoup au clitocybe des feuilles, le bolet Satan a la même silhouette que le cèpe, et la dangereuse amanite tue-mouches peut - dans certains conditions - ressembler à l'excellente oronge, prévient l'ancienne présidente de la société de mycologique Marie-Thérèse Duvert.

l'ancienne présidente de l'association mycologique du Périgord Marie-Thérèse Duvert met en garde contre les nombreuses possibilités de confondre les champignons Copier

contrairement aux idées reçues, il n'y a pas davantage d'erreurs de cueillette en Périgord - Dr Magalie Labadie du centre antipoison de Bordeaux

En novembre 2018, trois Périgourdins avaient fini aux Urgences de l'hôpital de Périgueux en confondant des amanites tue-mouches avec des oronges. La responsable du centre antipoison du CHU de Bordeaux, le DR Magalie Labadie, n'a pas déploré de tels accidents cette année en Périgord, mais elle appelle à la vigilance "les gens qui ont fait un repas de champignons doivent appeler le centre antipoison en cas de signe digestif dans les 36 heures." Le Dr Labadie conseille également de photographier les champignons avant de les cuisiner "en cas d'intoxication, la photo nous permet de reconnaître les champignons." Elle ne constate pas davantage d'intoxications en Dordogne, malgré le nombres de cueilleurs "parce que très souvent les cueilleurs en Périgord connaissent les champignons."

Une intoxication aux champignons se déclare parfois 36 heures après le repas, prévient le Dr Magalie Labadie qui dirige le centre antipoison du CHU de Bordeaux Copier

La société mycologique du Périgord propose son exposition annuelle ce dimanche7 novembre à la salle de la mairie de Belvès, de 10h à 17h. Le centre antipoison régional, au CHU de Bordeaux, est joignable au 05.56.96.40.80. en cas d'intoxication.