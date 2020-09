La soirée privée dans le bâtiment administratif du CHU de Poitiers fait tousser la CGT

C'était une simple soirée dans le cadre d'un congrès de deux jours au profit de l'UDIHR, l'Union des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration, mais le repas et la privatisation du hall du bâtiment de l'Agora au CHU de Poitiers jeudi dernier a déclenché l'ire du syndicat CGT de l'hôpital.

"Il est demandé à chacun de faire des efforts afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Pourquoi avoir autorisé une telle garden party avec un DJ en plus dans des locaux d'un établissement de santé public ? Ce sont des agents de l'hôpital qui ont effectué le service. C'est un manque de respect vis-à-vis du travail que tout le personnel a fourni depuis le début de la crise sanitaire" tonne Christophe Boutet, responsable CGT et salarié à l'hôpital depuis plus de trente ans.

La préfecture, au courant, ne s'est pas opposée

La direction du CHU de Poitiers n'a pas souhaité réagir officiellement. Elle a tout de même fait savoir par l'intermédiaire de son service de communication que l'événement avait été organisé avec "toutes les autorisations nécessaires et selon les règles en vigueur. C'est tout sauf un événement improvisé ou qui se serait tenu dans la clandestinité".

La préfecture de la Vienne a ainsi bien été avisée par une déclaration d'événement qui mentionnait la présence d'une centaine de participants (ils n'auraient au final été que 73). Les services de l'Etat ont en retour délivré un récépissé. Un document qui "n'a aucunement valeur d'autorisation (ou dérogation) mais permet juste à l'organisateur de considérer qu'après analyse de[s] services, les mesures sanitaires envisagées dans le cadre de son événement sont cohérentes avec les dispositions nationales".