La sonde d'Airbus qui partira vers Jupiter bientôt assemblée et testée à Toulouse

La sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), développée pour l'Agence spatiale Européenne (ESA) et construite par Airbus Defence and Space est partie du centre d'essais de l'ESA au Pays-Bas, direction Toulouse. Elle vient d'arriver au Palays, au centre d'intégration des satellites d'Airbus. La sonde va subir les derniers assemblages et tests avant d'être expédiée à Kourou en Guyane pour être lancée sur Ariane 5.

Fait rarissime pour un transport de satellite, la sonde a été transférée par avion, un Antonov-124 qui a atterri à Toulouse mardi.

Airbus va maintenant finaliser l'assemblage de la configuration de vol, y compris l'intégration des plus grands panneaux solaires de satellite jamais utilisés pour l'exploration planétaire. Enfin, les tests environnementaux se poursuivront jusqu'à l'année prochaine dans la perspective du lancement.

Départ pour Jupiter en 2022, à 600 millions de kilomètres

Le vaisseau spatial, qui pèse plus de six tonnes partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter, le voyage devrait durer près de dix ans. JUICE transportera une dizaine d'instruments scientifiques de pointe, comme un radar pénétrant la glace, des caméras et des capteurs pour surveiller les champs électriques et magnétiques de la planète. .

Au cours de sa mission de quatre ans, JUICE collectera des données pour comprendre les conditions de formation des planètes gazeuses géantes et l'émergence d'habitats de vie profonde. Elle passera neuf mois en orbite autour de la lune glacée Ganymède pour analyser sa nature et son évolution et étudier son habitabilité potentielle.