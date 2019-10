La sortie dans l'espace 100% féminine aura bien lieu le 21 octobre

Après un raté au mois de mars, à cause de combinaisons spatiales non adaptées, l'expédition à l'extérieure de la station spatiale internationale (ISS) 100% féminine aura bien lieu le 21 octobre prochain. Christina Koch et Jessica Meir vont effectuer des travaux de maintenance autour de la station.