La souffrance des internes en médecine, une réalité en Limousin confirmée par une enquête nationale

Des associations et des syndicats ont interrogé les étudiants en médecine et le diagnostic est inquiétant : ils souffrent deux fois plus que la population générale d'anxiété ou de dépression. Le président des internes de spécialités de Limoges, Géraud Forestier, était l'invité de France Bleu à 8h20.

Une nouvelle enquête met en lumière la souffrance des soignants, et des plus jeunes d'entre eux : les étudiants en médecine, interrogés via un questionnaire en ligne par plusieurs associations et syndicats d'internes. 22.000 réponses ont été retournées et elles sont alarmantes pour Géraud Forestier. Le président de l'internat de spécialités médicales et chirurgicales de Limoges a répondu à 8h20 ce vendredi aux questions de Jérome Ostermann.

A l'issue de cette enquête, plus de 66% des internes disent souffrir d'anxiété, près de 30% de dépressions, Plus de 20% ont même admis avoir eu des idées suicidaires...

Ces chiffres sont alarmants. On s'attendait à ce qu'il y ait une certaine souffrance, mais c'est quand même deux fois plus que dans la population générale, et les conséquences que ça peut avoir sur les patients sont inquiétantes. Moi, je ne suis pas dans une spécialité vraiment en souffrance, mais quand j'entends des confrères en spécialités chirurgicales qui font des semaines de plus de 60 heures et même parfois plus de 100 heures, et qui n'ont pas toujours leur repos de garde, c'est des grosses journées...

Est-ce qu'il a le sentiment d'un manque de respect ? Qu'on se dit que vous êtes des passionnés et qu'on se se dit "ce sont des passionnés, on peut les utiliser comme on veut" ?

Il y a un peu de ça : on nous inculque un peu la dévotion, plus on souffre et plus on est valeureux. C'est quelque chose qu'on connu nos aînés, mais nous on aspire à autre chose, même si on est passionnés par notre métier. Notre génération a envie d'une vie familiale, qu'on commence à fonder dès l'internat.

Vous êtes en cours de formation, mais vous avez aussi une vocation utilitariste ?

Il y a des deux. Les gens savent qu'on est à l'hôpital pour être formés, donc ils acceptent beaucoup de choses et c'est normal mais il est clair que sans les internes, l'hôpital public ne pourrait pas tourner. Et c'est aux dépens de sessions de formation. On fait ce qu'on peut pour assister aux cours, mais on ne peut pas toujours.

Il y a eu des suicides d'internes ces dernières années en France, ça suscite des discussions ?

C'est toujours un drame et on est dans la solidarité. Il y a déjà eu 5 suicides depuis le début de l'année. Il y a parfois des cellules de crise mises en place au sein même des internats. Il y a des lois qui ont été votées, comme les demi-journées de formation, ça serait bien qu'elles soient respectées ! Il faudrait aménager les journées. C'est quand même essentiel la santé des Français, c'est pas quelque-chose qu'on devrait négliger comme on le fait aujourd'hui.

La santé des internes, c'est donc important aussi...

Dans l'enquête, 45% des internes disent avoir vu un médecin du travail. Je crois que dans la population générale, c'est 80%. Cela veut dire qu'on laisse notre santé de côté pour s'occuper de celle des autres. Se dévouer, c'est bien, mais il faut aussi penser à nous !