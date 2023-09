La SPA de Limoges totalement paralysée après la découverte de cas de toux du chenil chez 45 chiens

"Nous ne pouvons rien faire", regrette Guy Donnart, le président de la SPA de Limoges et de la Haute-Vienne face à la situation du refuge, touché par une épizootie de toux du chenil depuis une semaine . 45 chiens sont malades et suivent un traitement. Sauf qu'en attendant d'être soignés, le chenil de chiens est totalement fermé.

"Ça a commencé par des quintes de toux chez des chiens, des vomissements un peu mousseux. Quand on a vu plusieurs cas, on s'est mis a chercher ce que ça pouvait être et on a trouvé : la toux du chenil", précise Léone, soigneuse à la SPA de Limoges. "Depuis que je suis à la SPA de Limoges depuis 10 ans, je n'ai jamais vu ça", se souvient Guy Donnart.

Les chiens errants laissés a eux mêmes

Alors même si la dizaine de chiens touchés en premiers par la maladie se portent mieux, le refuge reste fermé et il est impossible d'accueillir de nouveaux animaux. "Nous ne pouvons pas introduire ces chiens dans le refuge pour les envoyer à la toux du chenil, les envoyer à la mort peut-être, non, on ne peut pas faire ça", explique Guy Donnart.

Pour l'instant, aucune date de réouverture de la partie chien de la SPA haut-viennoise n'a été fixée. Vétérinaires et salariés de l'association se réunissent tous les jours pour faire le point et voir l'évolution de l'état de santé des chiens. En revanche, l'accueil et l'adoption pour les chats est toujours possible.