La SPA de Saint-Dié-des-Vosges fermée temporairement pour cause d'épidémie

Saint-Dié, France

Une épidémie de "toux du chenil " oblige la SPA de Saint-Dié des Vosges à fermer temporairement au public jusqu'au 28 janvier.

Une cinquantaine de chiens sur la centaine accueillie sont malades aujourd'hui, explique Lætitia Christé, la présidente de la Société Protectrice des Animaux dans les Vosges. Les bénévoles se sont rendus compte de toux, de perte d'appétit et de fièvre, des symptômes proche d'une grippe, chez quelques chiens au début, puis très vite l'épidémie de trachéobronchite infectieuse canine s'est développée dans le refuge. Les animaux sont sous traitement, il "n'y a eu aucun décès", les plus fragiles sont les chiots et les chiens âgés.

L'épidémie n'est pas transmissible à l'homme, pas transmissible aux chats, seulement entre chiens, confie encore Laetitia Christé, "mais par mesure de précaution, il faut fermer le refuge au public quelques jours pour stopper l'épidémie au plus vite". La présidente de la SPA vosgienne ajoute "Malheureusement pour nous, on est obligé de stopper temporairement les adoptions, ce qui est un calvaire en plein hiver".