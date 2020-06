La startup caennaise Loop Dee Science lance un kit d’analyse pour détecter le virus Covid sur les surfaces

Baptisé LoopXplore Aréa ce kit a pour objectif d'assurer la sécurité des salariés, personnels et autres clients et visiteurs d'espaces ouverts au public. Le déconfinement devrait encore s'accélérer et pour faciliter la reprise ou la continuité d’activité et prévenir les risques infectieux, l'équipe de la start-up caennaise a eu l'idée de ce kit d'analyse de surface. La réalisation des tests fait appel à une stratégie méthodique d’échantillonnage qui permet de définir, de manière non exhaustive et en 30 minutes, la présence ou l’absence du virus sur n'importe quelle surface

Des tests beaucoup plus réactifs, réalisés sur le terrain et dont les résultats sont obtenus en 30 à 40 minutes contre 48 à 72 heures pour ceux qui sont aujourd'hui sur le marché

Un projet auquel est associé le laboratoire Solubio implanté dans la région de Nantes (Loire-Atlantique) et qui est spécialisé dans les études et le contrôle de l'environnement et l'hygiène hospitalière. Ses personnels ont été formés et travaillent aujourd'hui à présenter ce kit à leurs clients.

Loop Dee Science poursuit par ailleurs le développement de son projet de kit d'analyse LoopXplore Covid et son automate pour réaliser des tests sur l'homme. Des questions administratives et le processus de marquage CE lui ont fait prendre un peu de retard. Mais le projet vient de recevoir un soutien de poids. Celui du ministère des armées qui l'a retenu parmi près de 2600 projets et lui a attribué plus de 500.000 euros de financement.

