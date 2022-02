La station biologique de Roscoff fête ses 150 ans

La station biologique marine de Roscoff dans le Finistère fête ses 150 ans cette année. Elle fait travailler 300 chercheurs et techniciens notamment et a formé deux prix Nobel.

C'est une institution qui s'apprête à fêter son anniversaire. La station marine biologique de Roscoff dans le nord Finistère a 150 ans cette année. Inaugurée en 1872, elle a été la deuxième infrastructure de recherche en biologie marine à voir le jour en Europe. De nombreux biologistes français et étrangers y ont été formés : notamment André Lwoff, Jacques Monod, deux prix Nobel. Elle accueille aujourd'hui environ 300 techniciens, chercheurs, ingénieurs et doctorants. Elle dépend du CNRS et de Sorbonne Université.

C'était il y a 150 ans un laboratoire d'été. L'idée était de faire (à la différence de sa grande sœur, la station de Concarneau) de la zoologie expérimentale et d'aller à la rencontre de la biodiversité, une innovation. Roscoff a été choisi pour plusieurs raisons : le marnage qui est énorme, la biodiversité (plus de 3 000 espèces animales et 700 espèces de grandes algues), la luminosité importante... et le train jusqu'à Paris !

Station marine de Roscoff © Radio France - Aurélie Lagain

Pour ses 150 ans, la station organise un concours photos jusqu'au 28 février et une conférence grand public de la navigatrice Isabelle Autissier le 17 février prochain. Elle va expliquer les engagements que le centre aimerait faire dans le cadre de la défense de l'océan.