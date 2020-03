La stratégie de la Cooperl, numéro 1 français du porc, pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus

Lamballe, France

Prime, masques, prise de température… Le groupe d'agroalimentaire Cooperl dont le siège social est basé à Lamballe (Côtes d'Armor), met en place un certain nombre de mesures pour "protéger et rassurer son personnel". La coopérative bretonne emploie 7000 salariés et compte 2700 éleveurs adhérents.