La Suisse durcit sévèrement ses mesures sanitaires

Face la vague de contaminations au variant Omicron, la Suisse va durcir ses mesures sanitaires à partir du lundi 20 décembre. Le télétravail sera à nouveau la norme et l'accès aux lieux publics sera très limité pour les personnes non-vaccinées.

Les personnes non-vaccinées ne pourront plus aller au restaurant

Après l'Allemagne, qui a durci ses mesures pour la venue des frontaliers non-vaccinés, c'est au tour de la Suisse de serrer la vis face à la cinquième vague de Covid-19. A partir du lundi 20 décembre, l'accès aux lieux publics sera sévèrement restreint pour les personnes non-vaccinées. Le télétravail va également redevenir la norme.

Pass sanitaire et masque au restaurant

"Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur", a indiqué le Conseil fédéral. Pour les personnes vaccinées ou guéries de la maladie, il faudra désormais présenter non-seulement le pass sanitaire, mais aussi porter le maque et consommer assis (règle des 2G).

A l'approche des fêtes de Noël, les réunions privées seront limitées à dix personnes, enfants compris, si l'un des convives de 16 ans ou plus n'est pas vacciné ou guéri. Pour les autorités fédérales, ces mesures doivent enrayer les infections des personnes non-vaccinées.

Le nombre de malades en soins intensifs a triplé en un mois et demi et la grande majorité d'entre eux ne sont pas vaccinés. La Suisse a franchi le 13 décembre le nombre des 300 patients COVID-19 en soins intensifs, ce qu'elle voit comme un palier critique. Les autorités sont aussi inquiètes de la poussée du variant Omicron et espère "garder le contrôle" en prenant ces mesures.

Pour entrer en Suisse, un seul test suffira: test rapide antigénique de moins de 24 heures ou test PCR de moins de 72 heures. Les personnes vaccinées ou guéries, n'auront pas à fournir un test 4 à 7 jours après leur arrivée.