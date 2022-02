La Suisse lève presque toutes ses mesures anti-Covid

Le protocole sanitaire suisse est presque levée dès demain. Le conseil fédéral l'a décidé ce mercredi. Le port du masque reste obligatoire dans les transports et les centres de soins. Les personnes positives au Covid restent isolées.

"C’est un grand pas. Ce n’est pas la fin du virus, mais de son emprise sur nous", se félicité Alain Berset, membre du gouvernement fédéral suisse en charge de l'Intérieur, ce mercredi sur Twitter. La Suisse vient de lever une grosse partie de son protocole sanitaire.

Dès ce jeudi, il sera possible d'aller au restaurant, au cinéma, au bar, au travail sans avoir l'obligation de porter un masque et présenter un pass sanitaire. Le port du masque reste obligatoire seulement dans les transports en commun et les centres de soins, pour l'instant, jusqu'au 1er avril. Les jauges dans les espaces à fortes concentrations de personnes sont aussi supprimées dès ce jeudi.

Concernant le télétravail, le gouvernement fédéral ne recommande plus de rester à son domicile et annonce également la fin des aides aux entreprises en cas de difficultés financières liées à la crise sanitaire.

Enfin, les personnes testées positives au Covid doivent rester chez elles. Sur les voyages internationaux, les Suisses pourront se rendre à l'étranger, dans des pays où des certificats sont demandés. À l'inverse, la Suisse va continuer d'accepter les certificats émis par un pays européen.