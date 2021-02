Les chiffres des décès, toutes causes confondues avaient fortement progressé l'an dernier. Une tendance qui se confirme en ce début d’année selon les chiffres de l'Insee. Dans la région Occitanie, la moitié des départements connaît une surmortalité en janvier.

La surmortalité se poursuit en 2021 dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne

C'est sans aucun doute une conséquence de la pandémie de Covid-19. Selon l'Insee, entre le 1ᵉʳ et le 31 janvier 2021, toutes causes confondues, 6.285 décès ont été enregistrés en Occitanie, soit 264 décès supplémentaires par rapport à la moyenne des mois de janvier 2018-2019. À l’exception de la Corse et de la Bretagne, les autres régions de France métropolitaine enregistrent également un nombre de décès supérieur à celui de 2018-2019 sur cette période.

Avec une augmentation de 4 %, l’Occitanie fait partie des régions où la surmortalité est la plus faible, loin derrière Bourgogne-Franche-Comté (+ 25 %), Grand Est (+ 20 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 19 %), qui sont les trois régions les plus marquées en ce début d’année. Seule l’Île-de-France connaît une moindre surmortalité (1 %).

La surmotalité augmente pour les 65 ans et plus

À l’échelle départementale, la Lozère et l’Aude connaissent les surmortalités les plus marquées (respectivement + 41 % et + 20 %). Le Tarn, les Hautes-Pyrénées, le Gard, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne sont également en surmortalité pour ce mois de janvier. Les autres départements enregistrent moins de décès qu’en 2018-2019.

Cet excédent de décès observé en janvier 2021 concerne avant tout les personnes de 85 ans ou plus. Au cours de ce mois et par rapport à 2018-2019, 287 personnes supplémentaires d’au moins 85 ans sont décédées, soit une hausse de la mortalité de 9 %. La surmortalité des personnes de 75 à 84 ans est moindre, de l’ordre de 1 %, avec 18 décès supplémentaires par rapport à la moyenne 2018-2019. Parmi les personnes de 65 à 74 ans, 30 sont décédées en plus en 2021 (soit + 4 %).

Au sein des autres classes d’âges, en revanche, une sous-mortalité est observée en janvier, probablement en lien avec la limitation des déplacements et l’application des gestes barrières qui freine également les autres maladies.