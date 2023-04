La suspension des accouchements à la maternité de Guingamp doit durer deux mois

Il n'y aura plus d'accouchement à la maternité de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, à compter du 26 avril prochain, et ce, pour une durée de deux mois. C'est ce que confirme ce vendredi après-midi l'Agence régionale de santé de Bretagne. Un point d’étape sera effectué un mois après la suspension, autour du 26 mai. Chaque femme suivie sera "personnellement informée par la sage-femme coordinatrice du CH de Guingamp". Le lieu d’accouchement sera décidé "en accord avec la patiente selon son souhait". Un choix entre Lannion et Saint-Brieuc, à une quarantaine de minutes de route de là.

"Il ne s'agit pas d'une fermeture"

L'ARS le précise, il ne s’agit pas d’une fermeture de la maternité, mais d'une décision provisoire. Lors d'une réunion ce vendredi après-midi, les élus de Guingamp Paimpol Agglomération ont rencontré la direction de l'Agence régionale de santé, mais aussi Dominique Faure, la ministre déléguée aux collectivités territoriales et à la ruralité. Selon nos informations, ils ont obtenu des précisions sur cette décision.

"Les équipes se donnent à 200 %, mais les annonces de fermetures successives ont érodé l'équipe... Il manque actuellement sept postes de sages-femmes", explique Philippe Le Goff, le maire de Guingamp, "les personnels sont fatigués".

L'ARS justifie cette mesure par la crainte de manquements et de risques pour les patientes. Cette suspension temporaire est donc "l'occasion de se redonner du souffle", mais aussi de procéder "activement à des recrutements complémentaires de sages-femmes et de professionnels de santé".

En attendant la réouverture du service, le maire de Guingamp assure que l'hôpital de la ville restera une "porte d'entrée" pour les patientes, que ce soit "pour l'accompagnement, le suivi et le poste natal".