La suspension du vaccin AstraZeneca "est un geste fâcheux", estime le professeur rémois Jacques Cohen

La France, tout comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore d'autres pays comme l’Italie a décidé de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Une mesure préventive, le temps d’en savoir plus sur d’éventuels effets secondaires dangereux. L’Agence européenne du médicament doit se prononcer d’ici jeudi.

Sur 1,4 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, un peu plus de 3000 effets indésirables ont été signalés, pour la plupart bénins. Jacques Cohen, professeur à l’université de Reims, immunologiste était l’invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi.

La France suspend l’utilisation du vaccin Astra Zeneca. Est-ce une erreur ?

Jacques Cohen : "Je ne sais pas si c’est une erreur mais c’est un geste fâcheux. Un vaccin d’urgence a forcément un peu plus d’effets secondaires qu’un vaccin muri pendant huit ou dix ans. La question c’est de regarder quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Quand nous avons encore 200 à 300 morts par jour, d’avoir un niveau d’incident qui n’est pas bien élevé et qui d’ailleurs n’a pas comporté de décès chez nous, me parait tout à fait acceptable et ça, la population peut tout à fait le comprendre. Donc je pense que cette suspension est prématurée et j’espère que l’agence européenne des médicaments va dire la même chose. J'espère que la France et l’Allemagne reprendront la vaccination au plus vite parce que nous manquons de vaccins, nous avons besoin de vaccins. Ce vaccin Astra Zeneca n’a pas un taux d’effets secondaires dépassant celui de la maladie, il faut donc l’administrer", dit le professeur Cohen.

Est-ce que cette décision rajoute à la méfiance de la population envers les vaccins ?

Jacques Cohen : "Oui parce que pour l’instant, on a une politique de communication sur les vaccins qui n’est pas raisonnable. On présente tous leurs aspects positifs, c’est très bien mais jusqu’à présent, on n’a pas dit que les vaccins d’urgence ont forcément quelques incidents et quelques inconvénients. Et puis d’un coup, on découvre qu’il y en a et on arrête excessivement. Donc cette politique de virer de bord est certainement ce qui rassure le moins la population", estime Jacques Cohen.

Comment peut-on améliorer l’efficacité de la campagne de vaccination ?

Jacques Cohen : "La première chose pour que ce soit plus efficace, c’est d’avoir plus de vaccins parce que ce n’est pas la question d’avoir un grand nombre de centres, d’avoir un grand nombre de bras, il faut des doses. Le principal problème c’est d’avoir plus de doses. Nous avons couvert à peu près convenablement les Ehpad. Nous couvrons encore très mal la population âgée de plus de 75 ans et nous couvrons encore plus mal la population de 60 à 75 ans, parmi laquelle il y a un certain nombre de cas. On a décidé de couvrir en priorité les personnels de santé. Ce n’est peut-être pas la meilleure décision parce que ça fait beaucoup de doses qui ne sont pas allées aux vieux. Si nous étions en situation d’éradiquer le virus par une vaccination de masse, il serait tout à fait lucide de vacciner tout le monde et le système de santé devrait être prioritaire. Mais dans le manque où nous sommes, pour l’instant on n’est pas capable de prévoir la moitié de la population avant plus d’un an d’injection. Vacciner une puéricultrice de 25 ou 30 ans ne lui apporte pas de bénéfice et apporte un bénéfice à la société extrêmement ténu", dit le professeur Jacques Cohen .