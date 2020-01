La Talaudière : les travaux se succèdent mais les odeurs persistent

La Talaudière, France

Les autorités avaient pris un engagement auprès des habitants : les travaux prévus au niveau du Pôle de la viande seraient réalisés avant la fin 2019. Engagement tenu, pour un coût de 7 à 8 millions d'euros pour les entreprises. Pour autant, les odeurs persistent.

Alors Saint-Etienne Métropole a fait des investigations, au niveau de ses propres canalisations qui emmènent les eaux usées jusqu'à la station de Furania. Sept kilomètres de tuyaux inspecté par un petit bateau très sophistiqué, équipé de capteurs d'odeurs et d'une caméra. Résultat : infrastructure est en bon état. Pas de bouchon non plus, ni de dépôt.

Le croquis du bateau utilisé pour sonder la canalisation © Radio France - Mathilde Montagnon

Reste la connexion entre les deux tuyaux, celui du Pôle de la viande et celui de Saint-Étienne Métropole sur une dizaine de mètres, des travaux vont être menés, normalement en février pour mettre en place un système à double flux.

L'objectif c'est de séparer les eaux de la société stéphanoise d'abattage et celles des autres colotis. Déparer, pour pouvoir analyser de façon distincte et essayer de trouver encore et toujours l'origine de ces odeurs.