À Nantes, la TAN prend des mesures fortes face à l'épidémie de coronavirus

Selon nos informations, le réseau de transport nantais TAN devrait annoncer une série de mesures ce vendredi après-midi en raison de l'épidémie de coronavirus.

A partir de lundi, les fréquences des bus et tramways seront allégées (jour vert, comme pendant les vacances). Il n'y aurait plus de vente de tickets à bord des transports, et pas de contrôles sur le réseau. Le nettoyage des véhicules devrait également être renforcé.