La technologie 5G ne sera pas opérationnelle tout de suite en Mayenne

La technologie 5G commence à se déployer en France, mais la Mayenne va devoir attendre encore un peu. Pour le moment, seul l'opérateur Free dispose de 55 antennes 5G dans le département. Et elles correspondent plutôt à de la 4G améliorée, selon le fondateur de la plateforme zoneADSL.com, qui compare l'éligibilité au réseau 5G en France : "Les antennes 5G en Mayenne sont basées sur des fréquences de 700 mégahertz, qui est la fréquence de la 4G, explique Benjamin Gervais. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des débits largement supérieurs ou complètement différents par rapport à ce qu'on avait avec la 4G en Mayenne, parce qu'on est sur des fréquences similaires."

Pour avoir la fréquence maximale de la 5G, soit 3,5 gigahertz, il va falloir attendre plusieurs mois voire plusieurs années. L'opérateur Orange assure qu'il ne propose que de la 5G avec cette fréquence maximale et aujourd'hui, son service 5G n'est "pas ouvert commercialement sur le territoire mayennais". "Il y aura éventuellement des déploiements en Mayenne en 2021 mais il est trop tôt, nous n'avons pas encore défini notre calendrier pour l'année 2021", indique le directeur de l'opérateur dans les Pays-de-la-Loire, Robert Mitu.

Orange promet aussi "d'améliorer la couverture réseau des zones rurales"

En Mayenne, la 5G d'Orange sera d'abord déployée là où la 4G arrive à saturation, c'est-à-dire dans les villes, précise Robert Mitu. Et il indique que l'opérateur "continuera évidemment à améliorer la qualité de couverture, en particulier dans les zones rurales", là où le téléphone capte encore très mal.

"Orange continue à investir sur des nouveaux points d'émission en 4G pour améliorer la couverture et le service sur cette technologie qui continue à exister et qui continuera à exister encore pendant quelques années, insiste Robert Mitu. Donc le programme qui va se poursuivre sera sur la 4G. Et en complément, il y a une analyse pour apporter de la 5G, mais qui est plus centrée sur les zones urbaines qui le nécessitent."