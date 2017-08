La technologie au secours des malades d'Alzheimer

Alors que quatre personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont disparu en Vaucluse le mois dernier, la technologie vient au secours des patients et de leurs familles.

L'octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer, disparu mercredi à Morières-lès-Avignon, a été retrouvé sain et sauf jeudi matin. Il est revenu de lui même chez lui après un aller-retour Avignon-Barcelone. Comme cet homme, au moins trois autres personnes atteintes de la même maladie se sont égarées au cours du mois dernier en Vaucluse. La désorientation, c'est l'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer. C'est également une vraie source d'inquiétude pour les patients comme pour leurs proches.

Localiser les patients

Alors ces dernières années la technologie a investi ce marché avec toutes sortes d'objets : montres, bracelets et autres médaillons avec GPS intégré. A l'image de cette start-up montée à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône il y a un an par Guillaume Eberwein, tout jeune diplomé de l'Ecole des mines. A 25 ans, et lui même ayant une grand-mère atteinte de la maladie, il a conçu un objet pour aider les patients et leurs proches : "Nous avons créé un petit porte-clés qui a trois fonctionnalités, la géolocalisation, l'activation d'un bouton d'urgence et la détection de chute. Les informations sont envoyées sur le smartphone des personnels médicaux ou de la famille."

Cependant, concernant ces appareils géolocalisant, certains personnels de santé estiment que le patient doit impérativement être consentant. C'est ce que préconise Laurence Sibert, elle pilote La Maison Jean Touraille, un accueil de jour pour patients d'Alzheimer au Pontet : "Quand les choses sont dites, souvent, elles sont acceptées."