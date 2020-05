L'hôpital d'Auxerre s'est mis à la téléconsultation

Depuis le 14 avril, les médecins de l'hôpital d'Auxerre peuvent « téléconsulter » leurs patients en recourant à une plateforme régionale de télémédecine. L'objectif étant d'éviter aux patients, quand c'est possible, de se déplacer en cette période d'épidémie. Et ça devrait continuer à l'avenir.

Depuis le début de l'année en Bourgogne Franche Comté, 172 000 actes de téléconsultation ont été facturés à l’assurance maladie.

A l'hôpital d'Auxerre, c'est tout récent. Les médecins ont réalisé leur première téléconsultation le 14 avril dernier. Le but étant d' éviter à certains patients de prendre un risque en se rendant à l’hôpital, en raison de l'épidémie de coronavirus .

Comme c'est nouveau à Auxerre, ça démarre doucement . Une quinzaine de médecins, infectiologue, pédiatre, gastro-entérologue, cardiologue ont pu réaliser environ 80 téléconsultations depuis la mi-avril .

C'est très simple d'utilisation. Une rendez-vous est proposé au patient . Il reçoit un texto ou un mail de l’hôpital sur son smartphone ou son ordinateur. En cliquant sur le lien il se retrouve à l'image en compagnie du médecin, et la consultation peut débuter.

"La téléconsultation on s'en sert par exemple pour revoir un patient un mois après son opération": le docteur Borraccino

Une belle découverte pour le Docteur Baptiste Borraccino , chirurgien viscéral et digestif à l’hôpital d'Auxerre. Mais pour des actes bien précis. "On s'en sert pour revoir les patients un mois après l'opération, c'est très bien. La plupart du temps c'est pour nous dire que tout va bien, qu'ils ont repris une activité . On donne quelques consignes. Certains nous disent que ça leur fait gagner du temps, qu'ils ont économiser 3 ou 4 heures de leur temps dans la journée car ils n'ont pas fait le déplacement. Donc ils apprécient."

Autre avantage pour le patient, pas besoin de mutuelle, la téléconsultation est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. D'un autre côté, elle a aussi ses limites. "Un cardiologue qui ne fait pas d'électro-cardiogramme, il n'a pas tout à fait terminé sa consultation par exemple. S'il considère qu'il n'a pas pu aller au bout, il demandera bien sûr un rendez vous en face à face avec son patient."

Un gain de temps pour le patient et aussi une réelle économie de santé

Et puis bien entendu, pas de téléconsultation en cas d'absence de réseau internet, d'ordinateur ou de smartphone chez le patients.

Mais ce qui est certain aujourd'hui c'est que les médecins qui pratiquent la téléconsultation à l’hôpital d’Auxerre ne demandent qu'à continuer cette pratique toute neuve pour eux. "C'est le moment de s'engouffrer là dedans, parce que c'est un vrai service apporter à la population. Et même en terme d'économie de santé . Si vous prenez l'exemple du malade qui vient à l’hôpital en taxi. Il est évident que la téléconsultation est une réelle économie de santé."