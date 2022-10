La téléconsultation médicale dans des pharmacies en Béarn

C'est une borne qui est installée dans plusieurs pharmacies en Béarn et qui permet d'avoir un rendez-vous virtuel avec un médecin, une téléconsultation médicale. Ce dispositif existe notamment à Lembeye, Lons, Pau, Ogeu-Les-Bains, Bedous, Bidos, Oloron-Sainte-Marie et Arthez-de-Béarn. À Arthez-de-Béarn, la borne de téléconsultation est installée depuis le mois de juillet et permet de répondre à un problème de désertification médicale.

Au départ c'était même un projet du maire d'Arthez-de-Béarn. Jean-Pierre Escouteloup envisageait de faire installer une borne dans un pôle de santé. Finalement, c'est la pharmacie en face de la mairie qui a installé un équipement dans ses locaux. Depuis cet été, les pharmaciens peuvent orienter certains patients vers l'appareil mais uniquement dans certains cas.

Pour éviter d'engorger les urgences d'Orthez, Pau ou Oloron

La téléconsultation est faisable quand les médecins généralistes ne sont pas disponible et surtout quand il s'agit de petites pathologies. Par exemple, si vous avez un problème d'infection urinaire ou un petit problème de peau. Vous pouvez ainsi aller à la borne qui est équipée de plein d'appareils (thermomètre, oxymètre de pouls, stéthoscope, tensiomètre, dermoscope et otoscope).

La borne est donc capable, lors du rendez-vous avec le médecin, de mesurer la fréquence cardiaque, la tension, la température. Un médecin à distance effectue la consultation. Le dispositif a ses limites : ce n'est pas réalisable avec un enfant de moins de trois ans et c'est surtout pour les petites pathologies.

Des réticences au sein de la population

Quand certains habitants d'Arthez-de-Béarn y voient une "initiative positive pour les petits villages où il y a un manque de médecins", d'autres sont sceptiques : "Qu'est-ce qu'elle va nous dire la borne ?", "Je préfère avoir un toubib en face plutôt que d'avoir un écran, rien ne vaut le contact physique", "Ce n'est pas une borne qui va détecter telle ou telle maladie", etc.

