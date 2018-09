L'Agence Régionale de Santé, en partenariat avec le Conseil régional ou encore le Conseil départemental de Saône-et-Loire, finance de nombreux projets dans la région. Pour 2018, une soixantaine, en cardiologie et en dermatologie, ont été retenus. Sept verront ou ont vus le jour en Côte-d'Or.

Brazey-en-Plaine

Une caméra ou un smartphone au service des patients des zones rurales, là où l'on manque de médecins. L'Agence Régionale de Santé accélère le déploiement de la télémédecine en Bourgogne-Franche-Comté. En 2017, l'ARS, avait engagé une série d'appels à projets pour développer les équipements de télémédecine dans les maisons de santé et les groupements de cabinets généralistes de la région. Sur 115 candidatures, une soixantaine de structures avaient été retenues pour 1 à 2 projets. En Côte-d'Or, 7 projets ont vus ou verront le jour en 2018.

Victor Borges photographie un grain de beauté un peu douteux sur une patiente à l'aide d'un smartphone © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour Patrick Molinoz, vice-président de la Région BFC, en charge du développement numérique, la télémédecine ne règle pas tous les problèmes, loin de là, mais c'est un vrai plus pour les patients. "Cela ne règle pas le problème de la désertification médicale. Mais cela permet d'accéder à des spécialités lorsqu'elles ne sont pas présentes sur les territoires" explique t-il.

Patrick Molinoz Copier

Les clichés sont ensuite transmis via internet à un dermatologue du centre Georges-François-Leclerc à Dijon pour un premier diagnostic © Radio France - Thomas Nougaillon

Le docteur Laetitia Simonet © Radio France - Thomas Nougaillon

A Brazey-en-Plaine, depuis fin juin, les médecins de la maison de santé expérimentent la "télé expertise" en dermatologie à l'aide d'un smartphone et d'un petit objectif qui se branche sur l'appareil. Le docteur Victor Borges, médecin généraliste, détaille ce dispositif. "Nous prenons des photos des lésions cutanées que nous envoyons par internet au télé expert dermatologue basé au Centre Anti-Cancéreux Georges-François Leclerc de Dijon. Il a ensuite 15 jours pour nous répondre."

Le docteur Victor Borges Copier

L'appareil permet de voir très précisément certaines lésions © Radio France - Thomas Nougaillon

L'intérêt, c'est "avant tout un gain de temps parce qu'il est très courant de nos jours d'attendre un an pour obtenir une consultation dermatologique. La télé expertise permet véritablement de raccourcir ces délais". Une fois envoyées à l'expert, les photos permettent en effet de statuer très rapidement sur la nécessité ou non de consulter un dermatologue et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous rapidement.

Une consultation de "télé expertise" chez le docteur Victor Borges Copier

Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l'ARS © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis quelques jours, excellente nouvelle, ce dispositif de télémédecine est remboursé par la Sécu. Comme le détaille Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l'ARS. "Depuis le 15 septembre dernier, les téléconsultations sont prises en charge par l'Assurance Maladie. Et la "télé expertise", comme ce qui se fait ici à Brazey-en-Plaine le sera à partir de janvier 2019".

Olivier Obrecht au sujet du remboursement de ces consultations Copier

La mobilisation financière en faveur du déploiement de la télémédecine en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, pas moins de 150 sites pratiquent déjà la télé-médecine. En Côte-d'Or, il existe d'ores et déjà une vingtaine de sites équipés. Après les maisons de santé, en 2019, la télémédecine sera déployée dans les EHPAD. Le budget global de l'appel à projets soutenu par l'ARS se monte à près de 1,5 millions d'euros à l'échelle de la région. 1,2 millions financés par l'ARS. 200 000 euros par le Conseil régional. Et 42 000 euros par le conseil départemental de Saône-et-Loire.