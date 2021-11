La télémédecine arrive à la pharmacie du Grand-Bourg

Une révolution médicale vient de se produire au Grand-Bourg. En ce début de mois de novembre 2021, la pharmacie de la commune s'est dotée d'un dispositif qui lui permet de proposer des rendez-vous en télémédecine. La consultation se déroule par écrans interposés. Le praticien peut se trouver à des centaines de kilomètres. Cette innovation devrait trouver son public, dans un département très touché par la désertification médicale.

Pour certaines pathologies seulement

Le patient qui souhaite une consultation en télémédecine peut venir en pharmacie sans rendez-vous. Dans l'officine, le dispositif se compose d'un écran auquel six appareils sont reliés : un thermomètre, un tensiomètre, un stéthoscope, un appareil pour vérifier l'intégrité des oreilles, un dermatoscope pour les problèmes de peau, et un appareil pour mesurer l'oxygène. Tous ces objets sont connectés et transmettent des informations au médecin.

"Ca n'a pas pour vocation de se substituer aux médecins existants. L'idée c'est de répondre aux petites urgences : abcès dentaires, cystites, gastro-entérites, syndromes grippaux etc", indique le docteur en pharmacie Olivier Lafont

Le dispositif pourrait être étendu

Pour l'instant ce dispositif en pharmacie n'existe qu'au Grand-Bourg. Mais ce service de télémédecine devrait se développer dans d'autres pharmacies creusoises, selon le conseiller de l'ordre des pharmaciens de la Creuse.

Les seules condition indispensable pour faire une telle téléconsultation : avoir une carte vitale, et un téléphone portable.