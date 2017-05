La télémédecine arrive dans les EHPAD du Berry

Plusieurs EHPAD de l'Indre et du Cher sont désormais équipés de chariot de télémédecine. Ils permettent de réaliser des examens rapidement et d'en envoyer les résultats à des spécialistes. Un gain de confort pour les résidents et un gain de temps dans la pose d'un diagnostic.

Le chariot flambant neuf de l'EHPAD de Mezières-en-Brenne est arrivé en février. Il est équipé d'une caméra, d'un appareil photo numérique ultra précis, d'un électrocardiogramme et d'un bladder scanner -un appareil qui sert à mesurer le volume de la vessie.

Le principe est simple : plutôt que de transporter le résident vers le spécialiste, c'est le spécialiste qui vient au résident... "Il suffit de se connecter, explique Bruno Hombourger, cadre administratif de l'EHPAD. On met la carte vitale du patient, on clique sur le nom du spécialiste à qui on veut envoyer les clichés, puis on réalise l'examen. Le praticien pourra consulter les résultats dans la journée, directement dans le dossier du patient". Le chariot est équipé du wi-fi, ce qui permet en plus une consultation directement dans la chambre du patient.

Un diagnostic dans la journée

Une dizaine de spécialistes sont ainsi en liaison avec cet établissement. Des cardiologues, des dermatologues, une psychiatre ou encore un hématologue.

"C'est un véritable gain de confort pour le résident qui évite ainsi un transport vers l'hôpital souvent source de stress. C'est aussi une économie pour la sécurité sociale puisqu'il n'y a pas de transport en ambulance par exemple. Et puis la consultation en télémédecine est nettement moins cher. Enfin, c'est un gain de temps pour poser un diagnostic et avoir rapidement un traitement... surtout dans une région frappée par la désertification médicale**"** détaille le directeur de l'EHPAD, Serge Barrat.

L'Ehpad de Mezières travaille également à développer la télémédecine en lien avec les urgences de l'hôpital de Châteauroux. "Cela permettrait de renforcer la sécurité paramédicale de nuit puisque la nuit nous n'avons pas de personnel infirmier" explique Serge Barrat.

L'ensemble du personnel a été formé à l'usage de ce chariot qui a coûté 40.000 euros, pris en charge par l'Agence Régionale de Santé.

"La télémédecine se développe au delà des Ehpad - Dominique Pierre, chargé de mission à l'ARS

Aujourd'hui, un tiers des EHPAD de l'Indre et du Cher sont équipés de cette technologie. "Il faut comptez 40.000 euros tout compris, avec la formation du personnel, explique Dominique Pierre, en charge du déploiement de cette technologie dans les EHPAD du Berry. Mais il n'y a pas que les maison de retraite qui en bénéficie. On a par exemple équipé les prisons, certaines maisons de santé, les hôpitaux de Châteauroux, Vierzon ou de Bourges mais aussi celui de Pouligny -Notre-Dame. Cela permet de rendre plus accessible des consultations avec des spécialistes, le tout en garantissant une sécurité optimale des données"