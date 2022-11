"La télémédecine ne doit pas remplacer un médecin", martèle l'association de défense de la santé Audace 53

La télémédecine est-elle la solution pour lutter contre les déserts médicaux ? C'est le genre de questions que se posent tout le week-end les participants des 34ème rencontres nationales de la santé. Une trentaine d'associations d'usagers des hôpitaux venues de toute la France sont accueillies à Mayenne par Audace 53 depuis vendredi 18 novembre jusqu'au dimanche 20 pour des débats et des conférences. Un des sujets des débats est la télémédecine, une solution prônée par le gouvernement dans son projet de loi de budget de la sécurité sociale pour pallier le manque de médecin. Pas si vite répond Pascal Grandet, le président de l'association Audace 53.

ⓘ Publicité

L'essence de la médecine, c'est le rapport humain.

Pascal Grandet le répète, il faut des médecins en chair et en os. S'il reconnaît que le numérique dans la santé apporte un plus, il ne faut pas prétendre remplacer les médecins par des écrans. "Ce qui fait l'essence de la médecine, c'est le rapport humain. Quand on est malade, il faut un dialogue qui s'instaure, il faut un contact, une chaleur humaine. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant, le numérique est incapable de proposer", explique le président de l'association Audace 53.

On va vers une médecine à deux vitesse, avec d'une part les nantis et le reste de la population de l'autre

Et en pratique en Mayenne, la télémédecine est difficile à mettre en place à cause notamment de la fracture numérique, détaille Pascal Grandet. "Bien qu'on nous vante que la Mayenne est fibrée, on sait bien que ce n'est pas tout à fait vrai pour 100% du territoire. Il y a aussi le fait qu'une partie de la population âgée, mais aussi plus jeune, n'ait pas les moyens, ni financiers ni techniques d'avoir accès à la télémédecine. Aujourd'hui on va donc vers une médecine à deux vitesses avec d'une part les gens qui sont nantis financièrement et nantis géographiquement, et de l'autre, il y a les autres, le reste de la population."