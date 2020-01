Département Creuse, France

La télémédecine est en plein essor en Creuse. Depuis mai 2018, l'Ehpad de Boussac propose aux habitants du territoire des téléconsultations avec un psychiatre de Bordeaux. Les médecins généralistes du département peuvent demander une télé expertise en dermatologie à des experts des CHU de Bordeaux et Limoges et du Centre hospitalier de Guéret. Et en mars, tous les Ehpad de Creuse seront équipés en outils de télémédecine. On fait le point avec Catherine Aupetit, la directrice adjointe de l'antenne creusoise de l'Agence Régionale de Santé. Elle était ce mercredi matin l'invitée de France Bleu Creuse.