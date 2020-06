La tique à pattes rayées s'est installée dans le Sud Ardèche

Les chercheurs du Cirad, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à Montpellier, ont trouvé la tique à pattes rayées dans plusieurs centres équestres du Sud Ardèche. Ses pattes sont rayées marron et blanc, et elle est un peu plus grosse que sa cousine.