La Tour-du-Pin : Emmanuel Macron a répondu à la lettre de Chloé

Le 14 mars dernier, Chloé, 10 ans et habitante de la Tour-du-Pin, avait écrit à Emmanuel Macron pour avoir le droit de rendre visite à sa grand-mère dans un Ehpad situé à Saint Geoirs en Valdaine (Isère). Quelques jours plus tard, le directeur de l'établissement avait donné son accord pour faire venir la petite fille et le président lui-même a fini par répondre à Chloé ! "Je suis très contente parce que j'avais peur qu'il ne me réponde pas parce que je suis une petite fille".

Chloé lit la lettre que le président de la République lui a envoyé. Copier

Emmanuel Macron "touché" par le témoignage de Chloé

Dans sa lettre, Emmanuel Macron s'est dit "touché par [son] témoignage". "Nous mettons tout en oeuvre pour que les enfants comme toi puissent retrouver leurs grands-parents dont ils ont été trop longtemps privés à cause de la pandémie", écrit encore le chef de l'État.

La lettre écrite par Emmanuel Macron adressée à Chloé.

Pour Laurence Burlet, la maman de Chloé, les mots utilisés par le président sont bien choisis : "Il a employé les bons mots pour répondre à une petite fille. Malgré tout ce que l'on peu entendre, il a été à l'écoute de la demande de Chloé et je trouve ça chouette", témoigne-t-elle.

Laurence Burlet, la maman de Chloé, a été touchée par la lettre du président. Copier

Grâce à la lettre de Chloé, l’Ehpad où réside sa grand-mère autorise désormais toutes les familles à rendre visite aux résidents une heure par jour. Quant à la fillette, elle va voir sa mamie tous les mercredis.