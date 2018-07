Les bénévoles de l'association créée par Philippe Meynard ont installé leur stand face à l'Eglise Notre-Dame-des-Flots ce dimanche. Occasion d'expliquer aux vacanciers les moyens d'éviter les accidents vasculaires cérébraux et les bons réflexes à avoir en cas d'AVC.

Lège-Cap-Ferret, France

Après une première édition en 2017 Philippe Meynard et son association "AVC tous concernés" ont repris la route cet été. L'ancien maire de Barsac, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014, a enfourché son tricycle pour un périple le long des plages de Nouvelle-Aquitaine. Au programme : 12 étapes et des opérations de prévention chaque jour avec prises de tension et de glycémie gratuites.

L'association était au Cap Ferret ce dimanche, elle sera ce lundi sur le front de mer d'Arcachon, dernière étape girondine avant les Landes. Objectif : sensibiliser les vacanciers aux risques d'AVC. Les personnes les plus à risques sont celles qui font de l'hypertension artérielle.

Il y a 20 millions de personnes en France qui font de l'hypertension artérielle et qui ne le savent pas.

- Philippe Meynard

Les chiffres sont impressionnants : on déplore deux AVC toutes les heures en Nouvelle-Aquitaine. Les maladies cardio-neuro-vasculaires représentent la 1ère cause de mortalité. Pourtant certains peuvent être évités, grâce notamment à un contrôle régulier de sa tension artérielle et à une meilleure hygiène de vie.