La tournée des plages de Philippe Meynard pour sensibiliser les estivants aux risques de l'AVC

L'ancien maire de Barsac, victime d'un AVC en 2014, parcourt en tricycle le littoral de la Nouvelle-Aquitaine avec son association "AVC : tous concernés". Ce dimanche il a fait étape plage du Mimbeau au Cap Ferret. Ce lundi il sera à Arcachon.

Philippe Meynard continue sa quête de sensibilisation au risque d'accident vasculaire cérébral. Après sa marche de Barsac à Compostelle en 2015 c'est en tricycle qu'il poursuit son chemin. Il réalise en ce moment une tournée des plages pour sensibiliser les estivants.

On recense 2 AVC toutes les heures en Nouvelle-Aquitaine. On peut faire comme l'autruche et se cacher la tête sous le sable, ou alors on prend soin de soi et de sa santé

— Philippe Meynard