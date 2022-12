La triple épidémie de grippe, Covid-19 et bronchiolite inquiète les autorités sanitaires

C'est une situation "complètement inédite" en France, a fait savoir Santé publique France vendredi. Le pays est actuellement frappé par une "triple épidémie" avec la circulation simultanée du Covid, de la bronchiolite et de la grippe. Une situation qui inquiète notamment la Fédération hospitalière de France, alors que les hôpitaux sont sous tension.

ⓘ Publicité

La grippe frappe la métropole précocement , s'ajoutant à un Covid-19 en pleine remontée et à une bronchiolite à des niveaux records depuis plus de 10 ans chez les nourrissons. Cette situation percute un système de santé déjà éprouvé, comme dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis.

De nombreuses incertitudes

"La situation est complètement inédite" et remplie d'"incertitudes", a résumé Didier Che, directeur adjoint aux maladies infectieuses, lors d'un point presse de l'agence sanitaire publique vendredi. "Les années antérieures, il y avait plutôt des virus respiratoires qui se succédaient les uns aux autres : une première circulation de rhinovirus laissait la place à des VRS (principale virus en cause dans la bronchiolite ndlr), qui, très généralement, laissait le pas à la grippe. Là, on a des co-circulations", a détaillé l'épidémiologiste Sophie Vaux.

Il est "difficile de prédire la survenue des pics" des trois épidémies. Auront-ils lieu simultanément à Noël ? L'une des grandes inconnues est une éventuelle compétition entre les virus de la grippe et du Covid qui pourrait rendre leur coexistence difficile et limiter le risque de pics simultanés. "Il faut encore un peu de temps pour savoir si cette notion de cannibalisme viral se confirme", a jugé Didier Che pour lequel il est aussi "trop tôt pour tirer des conclusions".

Les hôpitaux en première ligne

Cette situation est "inquiétante" parce que l'addition de ces pathologies peut entraîner "un impact clinique assez fort, notamment sur les hôpitaux" , a souligné Sophie Vaux. Et ce, même si ces virus ne touchent "pas exactement les mêmes populations", la grippe et le Covid affectant surtout les plus âgés et vulnérables, la bronchiolite essentiellement les nourrissons.

Mais, a-t-il insisté, la France n'est "pas encore complètement démunie" et dispose d'"un arsenal préventif" face à cette triple épidémie. Santé publique France a insisté plus que jamais sur la vaccination contre le Covid mais aussi la grippe , à l'approche de fêtes de fin d'année avec des rassemblements familiaux propices à la transmission des virus. Les gestes barrières (masque en lieux clos, lavage des mains, aération, etc) restent aussi vivement recommandés.

"8% de postes vacants"

"Nous sommes dans une tenaille sanitaire", s'est inquiété de son côté le président de la Fédération hospitalière de France, sur France Inter ce samedi. Arnaud Robinet estime qu'il faut une réforme de tout le système de santé : "Cette crise que nous connaissons n'est pas seulement une crise hospitalière, c'est la crise de l'ensemble du système de santé français, (…) on ne pourra pas améliorer les choses si on touche uniquement à l'hôpital", affirme-t-il. "Le vrai sujet", selon celui qui est également le maire de Reims (Horizons), c'est "la question des ressources humaines". Actuellement, "l'hôpital, c'est 8 % de postes vacants : 5% chez les infirmières, 2,5% chez les aides-soignantes et 30% chez les médecins sur les postes de titulaires". Pas de recette miracle : "Le véritable défi que nous devons relever tous ensemble, c'est comment rendre attractif les métiers de la santé", assure-t-il.

Et même s'il explique enfin avoir "applaudi des deux mains les annonces du ministre de la Santé avec les 543 millions supplémentaires" accordés à l'hôpital public mi-novembre pour 2022, Arnaud Robinet reste sceptique quant à l'avenir : "Ce que nous demandons, c'est un plan pluriannuel, avoir de la visibilité sur le moyen et le long terme. On ne pourra pas répondre à l'urgence systématiquement", prédit l'élu.