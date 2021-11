La troisième dose de vaccin ? Ces Haut-Garonnais sont pour

Plus de 300 000 personnes ont déjà reçu une troisième dose de vaccin en Occitanie depuis le 1er septembre. Ouverte aux plus de 65 ans, aux plus fragiles et aux soignants, la campagne de rappel ne pose pas de problème aux Haut-Garonnais. Au contraire.

Une troisième dose de vaccin ? Pas de soucis pour Jean, 78 ans. "J'ai reçu ma troisième dose le 19 octobre, un jour après les six mois de délai", sourit le retraité. Ce Toulousain n'a pas hésité une seule seconde à prendre rendez-vous. "À l'âge que j'ai, il était évidemment que je la fasse, poursuit Jean. Et puis de toute manière, c'est aussi pour protéger les autres. Il a été prouvé que le Covid était très dangereux et mortel, on voit le nombre de morts dans le monde, donc il faut se protéger."

Même avis du côté de Georges, 78 ans également. Cet habitant de l'Union voit trois raisons pour réaliser cette troisième dose : "De un : pour être protégés. Deux : ça protège les autres et puis ça nous permet de vivre une vie normale."

Si on doit se vacciner tous les ans, on le fera

Et si ces rappels se multiplient, continuera-t-il de les faire ? "Si je me souviens bien, pour la grippe, on nous recommande de le faire chaque année. On s'est fait vacciner contre la tuberculose et on a nous a demandé de faire des rappels, on les a fait. Si on doit se revacciner tous les ans, on le fera."

Le vaccin est pour beaucoup le seul moyen de sortir de l'épidémie. "C'est la seule issue", assure Nadine qui est aussi en colère contre les anti-vaccins. "Être contre tout c'est très bien, mais si on en sort jamais de cette épidémie, ça ne va pas le faire. on ne peut pas vivre tout le temps avec des masques. Au bout d'un moment, il faut respecter la société."

8500 rappels sont injectés chaque jour en Occitanie. Un chiffre en augmentation depuis plusieurs semaines.