La troisième dose de vaccin obligatoire pour les soignants et les pompiers fin janvier

Une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, a annoncé ce samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était invité chez nos confrères de France Inter. "Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Ecosse, que nous ayons 25 à 30% des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine", a expliqué Olivier Véran sur France Inter. "Nous avons plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron, notamment en région parisienne", a relevé le ministre de la Santé.

L'objectif c'est de sauver des vies - Olivier Véran

Au lendemain des annonces faites par le Premier ministre Jean Castex et notamment la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, le ministre de la Santé redit la détermination du gouvernement, "c'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé, nous voulons que les Français se fassent vacciner". Un projet de loi dans ce sens sera présenté en janvier aux parlementaires, si il est voté, les tests de dépistage négatifs ne permettront plus d'avoir un pass et donc de faire les activités qui y sont soumises.

"L'objectif est de sauver des vies. On ne fait pas ça pour punir qui que ce soit", assure Olivier Véran, pour qui "la menace Omicron est une menace qui est réelle. Il y a des choses que l'on ne sait pas encore sur ce variant". Alors que seulement 310 cas du variant Omicron ont été détectés en France pour l'instant, il estime qu'il "va se passer en France ce qu'il s'est passé à l'étranger : une montée très rapide du nombre de cas d'Omicron qui va faire monter le niveau de pression".

Ne pas faire peser de contrainte supplémentaire sur les Français vaccinés

"Il y a dans notre pays 52 millions, un peu plus, de Français qui sont vaccinés. Il en reste environ cinq millions qui ne le sont pas" et "nous voulons ne pas faire peser de contrainte supplémentaire sur les Français qui se sont fait vacciner et nous voulons renforcer encore notre couverture vaccinale nationale sous la menace de ce variant Omicron", a également expliqué le ministre de la Santé ce samedi matin. "La transformation du pass sanitaire en pass vacinnal doit nous permettre d'éviter d'interrompre les activités du quotidien pour les 91% de Français qui sont déjà vaccinés".

Olivier Véran qui souhaite que dans le cadre de ce débat, "les parlementaires puissent réfléchir à des renforcements éventuels, ce sera leur liberté de le faire", par exemple dans les transports. Ils peuvent aussi "reposer la question du contrôle d'identité avec le contrôle du pass" ou s'interroger sur la question "légitime" de la nécessité d'avoir un pass sanitaire – et non vaccinal – pour aller travailler a-t-il conclu.