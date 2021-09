La troisième dose du vaccin anti-Covid est déjà arrivée dans certains EHPAD du Limousin

La troisième dose du vaccin contre le Covid est déjà arrivée en Limousin. Préconisée pour les personnes de plus de 65 ans ce sont avant tout les résidents en EHPAD qui vont en bénéficier. En Haute-Vienne la vaccination commence cette semaine et en Corrèze elle a déjà débuté dans certains EHPAD.

En Corrèze, dans certains EHPAD du sud du département, des résidents ont déjà reçu ces derniers jours la troisième dose du vaccin contre le Covid affirme François Bonnet directeur de l'EHPAD de Merlines et membre de l'association des directeurs au service des personnes âgées de la Corrèze.

Et en Haute-Vienne la vaccination va débuter notamment dès ce lundi à l'EHPAD de Panazol puis dans les jours prochains à Couzeix et à Nieul. "Dans le département on a eu la chance de commencer très tôt la vaccination dans nos établissements, dés la fin janvier donc nous sommes à 6 mois ce qui permet à nos résidents de pouvoir bénéficier dés cette semaine de la troisième dose" explique le docteur Stéphan Meyer, médecin coordinateur en Haute-Vienne.

Une troisième dose plutôt bien accueillie dans les EHPAD

"Globalement les résidents ne sont pas du tout réticents à cette troisième dose dans la mesure où nous n'avons quasiment pas eu depuis le début de la vaccination d'effets secondaires ou alors minimes" poursuit le Docteur Meyer qui précise aussi qu'il y aura une infirmière mais aussi un médecin coordinateur aux côtés de chaque résident lors de l'injection de la troisième dose.

Pas de réticence non plus en Corrèze chez les résidents qui peuvent encore s'exprimer. "Ils sont même demandeurs car ils ont mal vécu les moments où ils ne pouvaient pas sortir et cette troisième dose est pour eux une garantie de continuer à voir leurs proches" explique pour sa part le directeur de l'EHPAD de Merlines François Bonnet.

Le consentement des familles n'est plus obligatoire mais...

François Bonnet précise encore que le consentement donné au début du schéma vaccinal par les familles des résidents qui ne peuvent plus s'exprimer reste valable pour cette troisième dose mais qu'il privilégie néanmoins le dialogue.

En Haute Vienne on préfère aussi jouer la transparence. "Nous avons préféré redemander aux familles pour les résidents qui ne peuvent pas s'exprimer et dans la grande majorité des cas elles ont donné un avis favorable" explique Stéphan Meyer et pour les quelques personnes qui ont émis un avis négatif il espère les convaincre du bien fondé de cette troisième dose.