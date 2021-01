La vaccination a débuté au sein de l'APHM

La campagne de vaccination est lancée à Marseille. Ce mardi plusieurs membres du personnel médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ont été vaccinés à La Timone, à l'Hôpital Nord et l'Hôpital de la Conception.

Les personnes éligibles à cette première campagne de vaccination sont : tous les personnels hospitaliers de plus de 50 ans ainsi les personnels hospitaliers de moins de 50 ans présentant des comorbidités (obésité, BPCO et insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale chronique, cancer et maladie hématologique de moins de 3 ans, fait d'avoir une transplantation d'organe. Parmi les premiers vaccinés figure Valérie, infirmière du Pôle cardio-vasculaire thoracique.

La première adjointe de Marseille Michèle Rubirola fait également partie des premiers vaccinés et dès ce mercredi la campagne va se poursuivre.

Michèle Rubirola, la 1ere adjointe de Marseille se fait vacciner. - APHM.

L’Agence Régionale de Santé va commencer par vacciner le personnel médical, puis les personnes à risques, notamment dans les Ephad. Ce sera également ce mercredi au tour de la médecin, généticienne Annie Levy-Mozziconacci.

Ce mardi matin sur France Bleu Provence le président de région Renaud Muselier a déploré le retard pris par la France dans la campagne de vaccination.