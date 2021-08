La vaccination anti-Covid va être simplifiée pour les 12-17 ans dans l'Indre

À moins de deux semaines de la rentrée scolaire et face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, les autorités décident d'amplifier la campagne de vaccination à destination des plus jeunes. Des créneaux spécifiques vont être dédiés aux 12-17 ans dans l'Indre.

La rentrée scolaire suscite beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'épidémie de Covid-19. En effet, le protocole sanitaire n'est pas assez strict selon plusieurs scientifiques et enseignants. Et la campagne vaccinale est moins avancée pour les plus jeunes. Dans l'Indre, 60,6% des mineurs de 12 à 17 ans ont leur première dose de vaccin. Et seuls 30% ont un schéma vaccinal complet. La préfecture et l'Agence régionale de santé annoncent donc une amplification des injections pour cette catégorie de population.

Samedi 28 et dimanche 29 août, 700 rendez-vous pour une dose de vaccin seront réservés aux 12-17 ans au centre de Belle-Isle à Châteauroux. Il est déjà possible de s'inscrire sur le site Doctolib ou en appelant le 02 36 90 51 90.

Par ailleurs, d'autres centres proposent un accès facilité à la vaccination des 12-17 ans. Il faut directement les contacter par téléphone pour obtenir un rendez-vous :

Villedieu : 02 54 26 50 27, de 9h à 12h les lundi, mercredi, vendredi

Argenton : 06 38 17 41 43, de 10h à 12h du lundi au vendredi

La Châtre : 09 65 19 71 72, de 9h à 13h du lundi au vendredi

Neuvy-Saint-Sépulchre : 09 77 92 08 93 de 9h à 13h et de 14h à 19h

Le Blanc : 07 57 45 38 76 de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi

Issoudun : 02 54 03 63 98 de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi

Il est conseillé de remplir, avant de se rendre au centre de vaccination, l’autorisation parentale disponible sur internet . Il n’est pas indispensable que les deux parents signent cette autorisation : une seule signature suffit. Cette autorisation n’est pas nécessaire pour les jeunes de 16 ans ou plus.