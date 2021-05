La vaccination anti-Covid ouverte aux plus de 18 ans dès mercredi en Côte-d'Or

Toutes les personnes de plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner dès ce mercredi 12 mai. Ce sera possible s'il reste des doses disponibles en fin de journée. Pour cela il faut être inscrit sur le site covidliste.com. Selon où l'on habite, on sera alors invité à rejoindre de Zénith de Dijon ou les autres centres du département.

Cette semaine la Côte-d'Or reçoit 22.300 doses Pfizer et Moderna Depuis le début de la campagne de vaccination , un peu plus de 141.000 Côte-d'Oriens ont déjà reçu au moins une injection.

Les futurs assesseurs pour les élections vaccinés quelque soient leurs âges

"Dans le cadre de l’opération "Tous sur le pont ", plusieurs centres seront ouverts 6 jours / 7, dont les jours fériés, pour faciliter l’accès de tous à la vaccination. Par ailleurs, les futurs membres de bureaux de vote et agents communaux mobilisés le jour des scrutins départemental et régional peuvent être vaccinés en centres quel que soit leur âge, sur présentation de l’attestation établie par le maire, et sont invités à s’inscrire sur doctolib" précise un communiqué de la préfecture de Côte-d'Or. "Pour prendre rendez-vous dans le centre le plus proche de votre domicile, connectez-vous sur doctolib.fr et renseigner la localisation du centre souhaité."

"Par ailleurs, les médecins, pharmaciens et infirmiers poursuivent la vaccination des + 55 ans en AstraZeneca et Jansenn, dont l’efficacité garantit un haut niveau de protection contre le virus de la COVID-19" conclut ce communiqué.