La vaccination au plus près des habitants et des touristes au Gour de Tazenat

Une ambulance des pompiers, une tente, deux parasols pour s'abriter du soleil et quelques chaises, il n'en faut pas plus pour installer ce dispositif de vaccination mobile. Bon, la connexion internet pour établir les certificats de vaccination avec les QR Code n'est pas très stable, mais ils finiront bien par sortir de l'imprimante.

C'est le quatrième site où cette opération était mise en place, après la gare du Panoramique des Dômes, Saint-Rémy-sur-Durolle et le lac d'Aydat. Des lieux touristiques pour toucher aussi bien les habitants que les touristes. Et au fur et à mesure, les vaccinés sont de plus en plus nombreux, 61 ce mercredi, c'est un record.

Se rendre à Clermont ou Riom est un frein pour certains

Si à Aydat les touristes étaient un peu plus nombreux, au Gour de Tazenat, ce sont les habitants du coin qui sont venus. Ce dispositif de vaccination mobile leur permet d'éviter d'aller à Riom ou Clermont, un frein pour beaucoup d'entre eux. C'était le cas par exemple pour deux agriculteurs, venus dès l'ouverture; ils ont trop de travail actuellement pour prendre le temps d'aller se faire vacciner.

Pour Viviane également, pas question de descendre sur Clermont. Sa fille l'a donc véhiculée sur quelques kilomètres pour la première dose de vaccin. Viviane qui regrette bien qu'il n'y ait pas de second passage pour sa deuxième dose, .mais la question est à l'étude même si rien n'est encore décidé. Après elle, c'est Kévin, un jeune parisien en vacances dans le coin qui profite de l'occasion pour recevoir sa seconde dose de vaccin.

Dans le Puy-de-Dôme, 70% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin et 58% les deux doses.