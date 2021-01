"La vaccination c'est la plus belle des médecines" : un médecin mayennais tente de rassurer les sceptiques

La campagne de vaccination, qui a démarré partout en France, ce jeudi en Mayenne, est synonyme d'espoir pour l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Pourtant, l’arrivée des premiers vaccins contre le Covid-19 suscite aussi méfiance et inquiétude. Un manque de recul qui s’explique par l’urgence inédite avec laquelle les vaccins ont été conçus.

Pour rassurer, l'Agence du médicament promet la transparence. Elle s’engage à publier chaque semaine un rapport sur les effets indésirables signalés.

Ce jeudi, juste à côté de l'hôpital de Laval, le premier centre de vaccination mayennais a ouvert ses portes. Ce sont des personnels soignants qui ont été vaccinés les premiers. Le docteur Gilles Ollivier, le président du Conseil de l'Ordre, a rappelé à cette occasion, en s'adressant aux sceptiques, que seule la vaccination peut nous aider à retrouver une vie normale : "c'est la plus belle des médecines, c'est ce qui est fait de plus remarquable depuis Pasteur. Les médecins sont prudents avec les nouveaux médicaments mais là les phénomènes ont bien été étudiés. Les derniers réticents, qu'ils aillent voir leur médecin traitant pour lever les doutes. Et il y aura alors une forte adhésion".

Gilles Ollivier souligne par ailleurs que les vaccins anti-Covid dits ARN Messager sont déjà utilisés en médecine vétérinaire depuis longtemps, "de quoi être rassuré".