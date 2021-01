La vaccination contre la covid-19 démarre ce jeudi 7 janvier en Creuse

"L'enjeu pour nous est d'aller collectivement vite". Virginie Darpheuille, la préfète de la Creuse détaille pour France Bleu Creuse la mise en place de la première phase de la vaccination contre la Covid -19 dans notre département. Près de 5 000 doses du vaccin de Pfizer BioNTech arrivent dès mercredi à l'hôpital de Guéret pour approvisionner une partie des Ehpads et des Unités de soins de longue durée du département. L'autre partie s'approvisionnera directement auprès des pharmacies creusoises. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Virginie Darpheuille en vidéo ici.

Un premier centre de vaccination à l'hôpital de Guéret

L'hôpital de Guéret va recevoir ce mercredi 4.875 doses du vaccin de Pfizer BioNTech, soit 1% de l'ensemble des livraisons nationales cette semaine. "La Creuse n'est donc pas mal servie explique Virginie Darpheuille puisque nous pesons 0,18% de la population nationale". Ces doses seront stockées dans le super congélateur de l'hôpital. Elles permettront notamment de vacciner à partir de jeudi les personnels de santé de plus de 50 ans . L'hopital de Guéret est le 1er centre de vaccination ouvert pour le personnel soignant. Deux autres ouvriront la semaine prochaine. "Les discussions sont en cours pour savoir où sur le territoire souligne la préfète. C'est une décision importante à prendre car c'est dans ces centres que les plus de 75 ans qui ne vivent pas en Ehpads pourront se faire vacciner d'ici la fin janvier, au plus tard".

L'objectif c'est d'utiliser 100% des doses mises à notre disposition

La moitié des Ehpads et des Unités de Soins Longues Durées du département s'approvisionneront directement auprès des pharmacies du département. Les officines seront livrées au fur et à mesure des besoins à partir de vendredi. Et dès le lendemain, samedi 9 janvier, une partie des résidents et des personnels soignants d'un Ehpad creusois seront vacciner. Avec ce second circuit d'approvisionnement, il faudra faire vite. "Il y a 5 jours maximum entre le moment où le vaccin est reçu à la pharmacie et le moment où le dernier vaccin doit avoir été pratiqué. Alors s'ils restent des doses, elles pourront être utilisées librement sans se préoccuper d'un numerus clausus ou d'une clause contraignante".