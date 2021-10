La vaccination contre la grippe démarre doucement, pas de pénurie de vaccins à craindre cette année

En 2020, Elise Palfray, pharmacienne au Havre avait été dévalisée dès le début de la campagne. "En deux jours et demi-trois jours, nous n'avions plus de stock de vaccins. Là, la campagne a commencé vendredi, ça fait déjà trois jours et il me reste 70% de mon stock" calcule la co-présidente du syndicat des pharmaciens de Seine-Maritime. L'an dernier, Elise avait vacciné plus de 150 personnes le premier jour, cette année une trentaine seulement. "Certainement un petit peu plus qu'en 2019 mais pas du tout comme l'année dernière" constate la pharmacienne. Pour éviter la pénurie, la plupart des officines ont commandé un peu plus de doses cette année, "entre 15 et 20% de plus" selon la co-présidente du syndicat des pharmaciens et les labos ont produit, eux aussi, un peu plus de vaccins explique Henri Lanfry, le directeur de l'usine Sanofi Pasteur à Val-de-Reuil qui distribue le vaccin contre la grippe. "Nous avons augmenté pour la France de 30% le nombre de doses que nous allons mettre sur le marché dans les différentes pharmacies, et des livraisons partent tous les jours et jusqu'à la fin de l'année puisque la campagne elle démarre fin octobre et se poursuit jusqu'à la fin de l'année voire début janvier". En commençant par les personnes prioritaires, les plus de 65 ans. Il reste aussi un stock d'Etat disponible en cas de besoin. L'an dernier, malgré les problèmes d'approvisionnement, tout ceux qui souhaitaient se faire vacciner ont pu le faire. La couverture vaccinale a augmenté de 8% en 2020, pour atteindre 60%.