La vaccination contre la grippe en Indre-et-Loire est en hausse de 12%

La vaccination contre la grippe a augmenté de 12% en Indre-et-Loire cet hiver par rapport à l'hiver précédent. Dans notre département près de 8 000 doses de vaccin ont été vendues en plus. Un succès dû en partie à la vaccination qui s'est faite pour la première fois dans les pharmacies. En Touraine plus de 16 000 personnes ont poussé la porte d'une officine pour se faire vacciner et certains pour la première fois comme l'explique Patricia Planchard pharmacienne avenue de Grammont à Tours : "nous avons eu un couple qui a entendu un médecin à la radio, d'habitude il ne ne faisait pas vacciner, le bon était laissé de côté et là il s'est dit on va aller à la pharmacie pour le faire. La plupart des patients étaient contents de voir le protocole de la vaccination simplifié et il y a eu un assez bon retour de la part des médecins, cela a évité de surcharger les salles d'attente".

Le rôle des pharmaciens pourrait être renforcé

Cette année en Indre-et-Loire plus de 71 000 vaccins ont été délivrés, près de 11 millions de doses en France et l'an prochain cette vaccination pourrait aller bien au delà dit Nicolas Hay le président du syndicat des pharmaciens en Indre-et-Loire : "l'an prochain normalement le pharmacien pourra vacciner tous les adultes contre la grippe et non pas uniquement les gens les plus fragiles. Nous avons entre 6 et 10% de gens qui ne venaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas d'infirmière ou ils voyaient leur médecin traitant tous les trois ou six mois et cela a plu à beaucoup de monde"

Avec cette possibilité de se faire vacciner contre la grippe en pharmacie, le taux de couverture pourrait augmenter sensiblement en France. Il était jusqu'à présent d'un peu moins de 50% quand l'OMS préconise 75%.