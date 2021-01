La vaccination contre le coronavirus a débuté dans le Vaucluse en Ehpads et à l'hôpital d'Avignon

Mardi les lots de vaccins pour le Vaucluse ont été livrés au centre hospitalier d'Avignon à la fois pour son propre usage mais aussi pour les dispatcher dans les établissements concernés. 4875 doses pour cette première livraison. L'hôpital d'Avignon a fait acheminer sous emballage isotherme sur les trois Ehpads concernés, soit les Opalines au Pontet, l'Albionnaise à Saint-Christol et Le Soleil Comtadin à Aubignan. Ce sont les pensionnaires volontaires que l'on vaccine ainsi que les membres du personnel candidats.

La moitié des résidents de l'Ehpad d'Aubignan vaccinés

A Aubignan 26 residents sur 50 étaient consentants ou avec l'accord des familles ou tuteur sinon de leur médecin traitant . Pour le personnel une quinzaine de personnes ont aussi reçu leur premier vaccin avant le rappel dans trois semaines. Le personnel de l'Ehpad de Beaumes-de Venise jumelé avec celui-ci a aussi été invité . Ici cette première livraison 40 doses dont chacune représente la possibilité de vacciner 5 fois. Dés la semaine prochaine nouvel arrivage de doses au centre hospitalier d'Avignon et ici a Aubignan comme dans les autres Ehpads concernés dans trois semaine seconde injection pour le rappel et première sans doute pour de nouveaux volontaires.

Résidents des Ehpads mais aussi professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque

Les premières vaccinations aussi ce jeudi au centre hospitalier d'Avignon où avec les pensionnaires de son Ehpad et les soignants ce sont 150 premières vaccinations. La campagne va se poursuivre à l’hôpital d'Avignon ou des lundi un centre permanent sera ouvert de 9h à 17h pour toujours les professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux présentant des affections longue durée ou des symptômes aggravants pour la covid. Tandis que ce vendredi débute également la vaccination des sapeurs-pompiers du département et des aides à domiciles, de plus de 50 ans et/ou présentant des facteurs de risque.

Rappelons que Le vaccin Pfizer-BioNTech ((seul autorisé pour le moment en France ) est conditionné à une température de – 80° mais decongelé doit être administré au plus tard trois jours après.

La logistique d'approvisionnement doit se mettre en place

Le ministère de la santé avait précisé que chaque établissement sera desservi par trois rotations :"La première livraison qui a été effectuée cette semaine sur la base des besoins exprimés par les établissements. Une deuxième livraison, intervenant trois semaines après la première, permettant de délivrer les doses nécessaires à l’injection de rappel des personnes ayant déjà reçu une première injection, ainsi qu’une dotation complémentaire permettant de satisfaire le besoin non couvert par la première livraison".

"Une troisième livraison permettra délivrer les doses nécessaires à l’injection de rappel des personnes ayant reçu leur première injection lors de la deuxième livraison". Le gouvernement a annoncé également que la vaccination, avant fin janvier, sera proposée dans des centres dédiés en ville, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans.

Le Vaucluse toujours sur un plateau avec une très légère amélioration

L' Agence régionale de santé dans bilan journaliser de ce 7 janvier pour l’épidémie de Covid-19 récence pour le département depuis le mois de mars, 462 décès en milieu hospitalier (cinq de plus depuis le bilan de la veille ) et 126 dans les Ehpad (chiffre stable ), alors que le nombre de personnes positives hospitalisées continue de diminuer dans le département.

Ce jeudi ce sont 186 personnes en hospitalisation conventionnelle ( soit deux sorties depuis la veille ) et 111 en soins de suite et de réadaptation ( quatre de moins). Il y a toujours 16 personnes en lits de réanimation soit deux de plus . Le nombre de personnes hospitalisées est donc toujours conséquent mais se maintient sur ce que l'on nome un plateau qui depuis le début de la semaine n'aura été que légèrement fluctuant.