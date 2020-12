La vaccination contre le coronavirus commence ce lundi au CHU de Lille

Après Sevran et Dijon dimanche 27 décembre, la campagne de vaccination contre le Covid 19 débute à Lille le 28 décembre. Le premier EHPAD de la région à bénéficier du vaccin c'est l'EHPAD des Bateliers, un établissement de 330 pensionnaires, où seul une douzaine de résidents seront vaccinés.

La vaccination en France a commencé la veille dans deux établissement de Sevran et de Dijon.

Après Sevran et Dijon la veille, un premier EHPAD du Nord-Pas-de-Calais va bénéficier du vaccin de Pfizer et BioNtech contre le coronavirus lundi 28 décembre. C'est l'EHPAD des Bateliers à Lille, un établissement de 330 pensionnaires. Seul une douzaine de résidents seront vaccinés : des personnes "à risque" et volontaires.

La première injection sera administrée à 12h sur ces patients. Le deuxième EHPAD qui aura droit au vaccin c'est un établissement de Loos dans l'après-midi.

Le CHU de Lille stocke dans son super congélateur 300.000 doses du vaccin anti-covid.