La vaccination contre le Covid-19 dans les cabinets des médecins libéraux volontaires démarrent le 25 février

Pour cette nouvelle étape de la campagne nationale de vaccination liée au vaccin AstraZeneca, il faut que le médecin libéral soit volontaire. Pour ce qui concerne les pharmaciens chargés de réceptionner les lots ils n'ont pas encore de feu vert pour vacciner. Du coup des généralistes regrettent de telle modalités. c'est le cas du docteur Alain Reboul à Beaumes-de-Venise : "Les pharmaciens sont plus à même que nous de faire cela de manière plus satisfaisante, que ce soit au point de vue équipement pour maintenir la stabilité du vaccin ou question locaux. C'est illusoire de croire que l'on va pouvoir faire une vaccination de masse dans nos petits cabinet. D'abord parce qu'on a pas le temps, on est débordé en ce moment et puis pour des questions d'organisation qui sont extrêmement lourds."

Des pharmaciens qui regrettent de pas être encore associés à la vaccination dans leurs officines

La haute Autorité de santé, la H.A.S. en plus des médecins et des infirmiers recommande aujourd’hui que les sages-femmes ainsi que les pharmaciens déjà formés à la vaccination puissent prescrire et administrer le vaccin AstraZeneca. Hors le ministère de la santé n'a pas encore donné son feu vert notamment pour les pharmaciens d'où le regret de Filip Van de Viele pharmacien à Saint-Saturnin-lès -Avignon qui rejoint finalement la position du médecin généraliste de Beaumes-de-Venise :"On regrette en tant que pharmacien que nous ne faisons que délivrer les doses aux médecins pour le moment. Nous on a l'habitude avec le vaccin de la grippe, on a l'équipement pour conserver les doses. Je pense que si on veut accélérer la cadence de la vaccination covid, _il faudra intégrer tous les autres professionnels de santé dans la boucle de la vaccination_. On même des systèmes similaires au doctolib pour les rendez-vous mais réservés pour nos pharmacies et du coup avec l'armoire réfrigérée avec sa sonde de température, on est quand même plus souple en terme de logistique que dans des cabinets médicaux."

Une montée en puissance de la campagne de vaccination souhaitée chez les médecins

Les médecins libéraux doivent chaque semaine sur un site dédié auprès de leurs pharmacies de référence pour recevoir les doses de vaccins en fonction de leurs patients. Les praticiens recevront un flacon de 10 doses pour la première semaine, deux ou trois la semaine suivante. Pour la première semaine de vaccination en cabinet de généralistes ce sont 700.000 doses attendues . Il y aura ensuite une montée en puissance avec 1,1 million de doses disponibles début mars.

Une vaccination en cabinet médical qui s'adresse à des personnes âgés de 50 à 64 ans présentant un facteur de risque comme l'obésité, le cancer, le diabète ou une maladie respiratoire. Des chiffres qui incluent une part importante des 2,3 millions de Français déjà vaccinés (dont 720.000 ont eu les deux doses).