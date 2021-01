La vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi en Bretagne

Un peu plus d'une semaine après le premier vaccin contre le Covid-19 administré en France, la campagne vaccinale démarre en Bretagne dès ce lundi. Dix-sept structures, douze Ehpad et cinq unités de soins longue durée, ont été sélectionnées. Top départ à l'Ehpad du Centre hospitalier le Jeune à Saint Renan, près de Brest, dans le Finistère qui en bénéficie en premier.

Vaccin d'abord dans 17 structures

La campagne doit se dérouler en trois étapes. Pour commencer, le vaccin s'adresse aux résidents de ces 17 établissements, mais aussi à tous les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou à risques. Le vaccin va s'étendre progressivement à tous les Ehpad et unités de soins longue durée de la région dès la semaine prochaine, pour les patients comme les professionnels... Cela représente 498 Ehpad et 37 unités de soins longue durée.

La deuxième phase, elle, ne s'adresse plus seulement aux structures, mais à toutes les personnes de plus de 75 ans et aux personnes de 65 ans et plus qui souffrent de pathologies. Le grand public, tous âges confondus, devra, lui, attendre le troisième trimestre 2021 pour la dernière phase de cette campagne.

A quand les infirmiers libéraux?

Les infirmiers libéraux attendent d'être mis à contribution, mais avec des difficultés à prévoir : le vaccin se conserve à -80° pendant son acheminement, puis une fois décongelé dans un réfrigérateur pendant cinq jours. "Un flacon permet de vacciner plusieurs personnes", rappelle Edern Perennou, président de l'ordre des infirmiers de Bretagne, "donc il faut avoir plusieurs personnes à vacciner à partir du moment où l'on sort le flacon du réfrigérateur. Quand on va au domicile des gens, on n'a pas cinq-six-sept patients qui veulent se faire vacciner".