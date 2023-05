La vaccination contre le papillomavirus "encore taboue", selon l'ordre régional des pharmaciens

Le département de l'Isère, précurseur dans le domaine en France, a mis en place depuis 2018 une campagne de vaccination contre le HPV, le papillomavirus humain, baptisée : Stop HPV, en direction des collégiens isérois. Car cette maladie sexuellement transmissible est responsable chaque année de 6000 cancers.

"Il y a la conséquence un cancer au niveau de l'utérus, au niveau des parties génitales, au niveau de l'anus, de la vulve", précise le vice-président de l'ordre régional des pharmaciens, Didier Vieilly. "Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça atteint aussi les hommes, c'est à dire qu'un quart des garçons, sont susceptibles d'attraper ce virus".

Depuis 2018, grâce notamment à cette campagne de prévention, le taux de jeunes vaccinés contre le HPV est passé de 18 % à 49 % en 2023. Alors qu'en France seules 45,8 % des filles et à peine 6 % des garçons de 15 ans ont reçu au moins une dose. Une nouvelle campagne, nationale cette fois, doit être lancée à la rentrée prochaine.

Lever le tabou sur la sexualité des plus jeunes

Une réticence que le président du département de l'Isère Jean-Pierre Barbier, lui-même pharmacien, attribue notamment à la pandémie Covid. Didier Vieilly y voit aussi le signe d'un tabou sur la sexualité des adolescents : "Aller parler à un enfant de douze ans ou une jeune fille de treize-quatorze ans de la sexualité, déjà en temps normal ce n'est pas évident, mais alors en plus parler de vacciner par rapport à ça. Je pense que dans les familles, c'est beaucoup plus dur".

Il pointe également un possible manque de maturité de la part des adultes : "On ne se rend pas compte que nos enfants ont changé leurs pratiques sexuelles parce qu'ils découvrent plus de choses avec les réseaux sociaux. L'information va beaucoup plus vite qu'il y a 30 ans. Des mesures vont être prises pour limiter ces choses au niveau visuel, avec les réseaux sociaux, mais en attendant, ils sont plus informés. Donc chez les parents, il y a cette déconnexion à ce niveau là. Et donc c'est vrai qu'il faudrait travailler avec les parents et travailler avec les enfants".

Certains médicaments plus difficiles à trouver

Par ailleurs, certains médicaments montrent des signes de pénurie, notamment ceux destinés aux enfants. "Dans certains cas, il va manquer de matières premières. Mais aujourd'hui, les ruptures qu'on a eues, c'est plus une rupture de pays riche. C'est parce que les gens ont entendu qu'il allait avoir des ruptures, donc ils se sont précipités et ont déséquilibré le système. Parce qu'il faut savoir que, entre les différentes formes, on arrive toujours à trouver une solution pour et avec le médecin, en concertation. De vraies ruptures, il y en a très, très peu en fait", rassure le vice-président de l'ordre régional des pharmaciens.