La vaccination contre le papillomavirus proposée à tous les élèves de 5ème de l'Hérault

Dans le cadre d'une campagne nationale , les 34.437 élèves de cinquième en Hérault pourront se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus à partir de la rentrée de septembre.

Des brigades mobiles dans les collèges

La vaccination n'est pas obligatoire, d'ailleurs les deux parents devront donner leur accord. Des équipes mobiles vont se déplacer dans les 261 collèges de l'Académie de Montpellier pour proposer ces vaccinations. Les deux doses pourront être réalisées pendant l'année de cinquième.

Une infection à l'origine de 6.400 cancers par an

L'objectif est d'augmenter la couverture vaccinale chez les jeunes. En Occitanie, 40% des adolescentes de plus de 16 ans sont vaccinées mais seuls 12% des garçons le sont. Pourtant, les papillomavirus sont les maladies transmissibles les plus fréquentes; on estime que 80% des hommes et des femmes seront infectés à un moment de leur vie.

Si la plupart des papillomavirus sont bénins, certains peuvent être à l'origine de cancers, 6.400 sont détectés chaque année.