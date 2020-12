La vaccination dans les Ehpad du centre hospitalier de Cornouaille pas avant mi-janvier

Le Premier ministre l'a annoncé cette semaine : la campagne de vaccination contre la covid-19 devrait débuter dès la dernière semaine de décembre. Cette première phase ne concernera que les résidents des Ehpads et les personnels à risque.

Consultation et consentement

Si les transporteurs routiers sont confiants, les médecins généralistes disent ne pas avoir d'informations précises sur le vaccin pour informer leurs patients. Et dans les Ehpad, la campagne pourrait ne pas débuter tout de suite. C'est le cas à Quimper et Concarneau : "Nous avons reçu des informations assez précises de la part de l’ARS. La campagne vaccinale devrait commencer mi-janvier et non pas en décembre. Les consultations pré-vaccinales sont très importantes et permettront de vérifier si le résident peut recevoir le vaccin ainsi que de recevoir son consentement" explique Catherine Corre, la directrice en charge des résidences pour les personnes âgées au Centre hospitalier de Cornouaille (six résidences : trois à Quimper et trois à Concarneau).

Un cas de Covid sur 545 résidents

Elle ne pense pas que la question du consentement sera un problème pour assurer une bonne couverture vaccinale en Ehpad : "Les résidents ne sortent qu’exceptionnellement. C’est quand même pour eux une forme d’espoir très importante pour retrouver une vie sociale normale".

Elle se félicite par ailleurs qu'une seule résidente sur les 545 ait été atteinte par la covid-19 depuis le début de la pandémie. "C'est une chance pour nous d'être adossés à l'hôpital de Quimper avec un laboratoire de dépistage performant". Certains résidents passeront Noël en famille, mais dans la majorité des cas, ce sera l'inverse, la famille qui viendra rendre visite : "Les restrictions sont importantes car il faut sécuriser ces sorties qui sont soumises à des conditions strictes. Nous multiplions donc les visites au sein des EHPAD pour pallier ces restrictions".