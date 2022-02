La vaccination des 5-12 ans ne décolle pas en Occitanie

La campagne de vaccination des 5-11 ans piétine. Deux mois après son lancement, seulement 5% des petits Français ont reçu une dose de vaccin. Un mauvais score comparé à nos voisins européens : en Allemagne, 21 % des 5-11 ans ont déjà reçu une dose, en Espagne 57% et en Italie 36%.

En Haute-Garonne, seulement 2 % des 5-9 ans ont reçu une dose de vaccin depuis le 20 décembre. On dégringole même à 1,3 % en Tarn-et-Garonne. Le taux grimpe chez les 10-11 ans. 6,2% des Hauts-Garonnais, 5,3% des Tarnais ont reçus leur dose de vaccin. Ces taux restent quand même très faibles, sûrement à cause d'une "méfiance excessive" contre le vaccin d'après Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Le pic de contaminations dans les écoles en janvier n'a pas aidé à doper cette campagne de vaccination. Les centres ouvrent de nouveaux créneaux pour leurs lignes de vaccination pédiatrique alors que les vacances viennent de débuter dans l'académie de Toulouse.

Des centres de vaccination ferment leurs portes

Avec 80 % des Français vaccinés, les prises de rendez-vous deviennent quand même de plus en plus faible jour après jour. Les centres de vaccination ferment donc leurs portes dans plusieurs départements de la Région.

Dans le Gers, les centres de Mirande, L’Isle Jourdain et Fleurance sont fermés depuis le mardi 22 février. Ceux de Condom et Eauze ferment ce jeudi 24 février. Auch, le vendredi 4 mars et Nogaro le mercredi 16 mars.

En Aveyron, le centre de Saint-Affrique sera fermé à partir du 26 février, celui de Villefranche de Rouergue à partir du 5 mars et celui de Decazeville à partir du 10 mars.

Dans le Tarn, le centre de Lavaur fermera le 27 février, celui de Labastide-Rouairoux le 2 mars et celui du parc des expositions de Castres le 5 mars.

Aucune fermeture n'est à prévoir en Haute-Garonne pour le moment. Les centres des allées de Barcelone et du Hall 8, gérés par la mairie de Toulouse, restent ouverts malgré une baisse de fréquentation sur l'île du Ramier. Des lignes de vaccination sans rendez-vous sont toujours ouvertes pour les adultes et les enfants.